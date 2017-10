A-Junioren Niederrheinliga WSV - SC Bayer 05 Uerdingen 3:1 (2:0). Durch den ungefährdeten Sieg hat die U19 des WSV den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten. Nach einem Foul an Pascal Lieto im Strafraum verwandelte Mihai Bogoiu den fälligen Elfmeter zur Führung (15.). Nach sehenswerter Vorarbeit von Luca Sola erzielte Yusa-Semih Alabas den zweiten Wuppertaler Treffer (34.). Danach ließen die Gastgeber zahlreiche Chancen ungenutzt. Der Anschlusstreffer der Gäste (70.) beeindruckte das Team von WSV Trainer Christian Britscho aber nicht. Antonio Angelov entschied die Partie zehn Minuten vor dem Ende. „Wir haben zwar viele Chancen liegengelassen, trotzdem bin ich mit dem Spiel meiner Mannschaft zufrieden“, so Britscho nach der Partie. toto WSV: Horn, N. Gulden, Britscho, Angelov, Baraza (87. Osenberg), Blume, Alabas, Bogoiu, Sola (87. Knop), Lieto (84. El Gattas), Serdar (60. Buljan). TSV Ronsdorf - VfR Fischeln 0:6 (0:2). Im Duell des Tabellenletzten gegen ein Top-Team waren die Zebras nicht chancenlos. Schon nach sechs Minuten führte Fischeln nach einem Doppelpack von Andre Kubaritsch, der später auch zum 3:0 traf, mit 2:0. Danach vergab der TSV einige gute Chancen. Erst in der Schlussphase erhöhten die Gäste. lars TSV: Kubis, Huber, Mamayi, Stolle (44. Igwabulke), Regner, Omerovic, Prein, Kalkavan (69. Schary), Malua-Kikangila (80. Kirsch), Makkaoui, Winterfeld (77. Else).