A-Junioren-Niederrheinliga WSV - ETB Schwarz-Weiß Essen 5:1 (0:0). Nach anfänglichen Problemen gewann der WSV durch eine starke Vorstellung in Halbzeit zwei noch klar. Dabei gingen die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Nur zwei Minuten später erzielte Scott Gulden aber den Ausgleich, und nach Marvin Blumes 2:1 kippte die Partie endgültig zugunsten des WSV. Auch wenn Mihai Bogoiu noch einen Foulelfmeter verschoss, waren die Wuppertaler nun fest entschlossen und torhungrig. Ein Freistoß von Ogün Serdar und Treffer von Dacain Baraza und Hrvoje Buljan machten den Sieg perfekt. Trainer Christian Britscho freute die gute Chancenverwertung. WSV: Horn, N. Gulden, Britscho (84. Buljan), S. Gulden, Baraza, Blume, Alabas, Bogoiu (82. El Gattas), Sola (84. Iatan), Lieto (56. Osenberg), Serdar. TSV Ronsdorf - Ratingen 04/19 1:5 (0:2). Wie zuletzt so oft, ermöglichten die Zebras durch individuelle Abwehrfehler ihren Gästen ein frühes Tor (5.). Danach spielten sie zwar gut mit, hatten durch Prosper Malua-Kikangila auch die Ausgleichschance, kassierten aber später Tor um Tor. Malua-Kikangila erzielte nach Vorarbeit von Steve Winterfeld und Nico Schary den Ehrentreffer. toto TSV: Ebeling, Bungur (62. Kocherscheidt), Makkaoui (78. Kirsch), Huber, Prein, Regner, Stolle, Winterfeld, Schary, Malua-Kikangila, Bock (62. Schaumburg).