A-Junioren Niederrheinliga VfR Fischeln - WSV 1:4 (0:1). Mit dem klaren Sieg in einem umkämpften Spiel beim Mitkonkurrenten verabschiedetet sich die U 19 des WSV in die dreiwöchige Meisterschaftspause. Durch Mihai Bogoium der von Scott Gulden perfekt bedient wurde, gingen die Gäste in Führung (23.). Im zweiten Durchgang erhöhte Hrvoje Buljan per Kopfball nach einer Ecke auf 2:0 (50.). Nach dem Anschlusstreffer durch einen Foulelfmeter (73.) wurde die Partie hektisch. Nach dem 3:1 durch Marvin Blume (86.) ließ sich WSV- Kapitän Serdar auf ein Wortgefecht ein und kassierte dafür die Rote Karte. Phil Knop erzielte mit einem Konter in Unterzahl das 4:1. toto WSV: Horn, Osygus, Britscho, S. Gulden, Baraza, Blume, Sola (84. Knop), Bogoiu (89. El Gattas), Buljan (78. Osenberg), Lieto (90. Iatan), Serdar. 1.FC Mönchengladbach -TSV Ronsdorf 10:1 (5:1). „Unsere Spiele verlaufen immer nach dem gleichen Muster. Wir bekommen ein frühes Gegentor, spielen dann noch eine ganze Zeit gut mit und dann machen wir zu viele Fehler, die unsere Gegner zu Gegentoren nutzen“, sagte TSV U19 Trainer Gennaro Bounocoro nach der hohen Niederlage in Mönchengladbach. Prosper Malua-Kikangila gelang zwar noch der zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstreffer (21.). Danach brachen aber alle Dämme. toto TSV: Ebeling, Momayi (66. Kocherscheidt), Makkaoui (46. Bungur), Omerovic, Huber (56. Etse), Prein, Regner, Stolle, Winterfeld, Schary, Malua-Kikangila