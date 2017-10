Jugendfußball: Leistet TSV gegen Fischeln Schützenhilfe?

A-Junioren-Niederrheinliga, WSV - Bayer 05 Uerdingen. Auf einen unangenehmen Gegner trifft die U19 des WSV am Samstagmittag um 13.30 Uhr am Uellendahl. „Wir sind gewarnt. Uerdingen spielt besser als es ihr derzeitiger Tabellenstand aussagt“, so WSV-Trainer Christian Britscho, der das Umschaltverhalten der auf Rang elf platzierten Gäste lobt. Die Wuppertaler wollen ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen und die Tabellenspitze ins Visier nehmen. Spitzenreiter Fischeln ist nur zwei Punkte entfernt. „Unser Ziel ist es, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen“, sagt Britscho weiter. Gute Nachrichten gibt es von Gianluca Aurelio, der nach seinem Kreuzbandriss wieder ins Training eingestiegen ist.

TSV Ronsdorf - VfR Fischeln. Am Sonntag (11 Uhr, Parkstraße) empfängt der TSV Ronsdorf den Tabellenführer aus Fischeln. Die Gäste sind die offensiv stärkste Mannschaft der Liga. 25 Treffer in sieben Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Die Abwehr der Zebras wird also gefordert sein, den Krefelder Express zu stoppen. „Wir werden den Gästen das Leben so schwer wie möglich machen“, sagt TSV-Trainer Gennaro Bounocoro, der in der Trainingswoche auf fünf Spieler wegen Klassenfahrten verzichten musste. B-Junioren-Niederrheinliga, VfR Fischeln - WSV. WSV-Trainer Axel Kilz erwartet am Sonntag (11 Uhr) einen starken Gegner, der den Wuppertalern alles abverlangen wird. „Fischeln hat erst drei Punkte, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und werden alles daran setzen, uns zu besiegen“, so Kilz vor der Partie in Krefeld. Er erwartet dementsprechend eine kampfbetonte Partie. Die Wuppertaler wollen konzentriert an die Sache heran gehen. Mit einer guten Leistung über die komplette Spielzeit sollte etwas möglich sein. Fynn Belzer ist nach überstandener Verletzung wieder dabei. Die C-Junioren-Niederrheinliga macht bereits Herbstferienpause. toto