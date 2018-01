Nach bisher etwas holpriger Vorbereitung will WSV-Trainer Stefan Vollmerhausen in Spanien intensiv an der Taktik arbeiten.

Am Samstag um 10.40 Uhr hebt die Mannschaft von Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV vom Flughafen Köln/Bonn ab ins einwöchige Trainingslager in Spanien. Für Trainer Stefan Vollmerhausen ist es ein zentraler Teil der Wintervorbereitung auf die bereits am 10. Februar mit dem Heimspiel gegen Wattenscheid beginnende Restrunde. Wir sprachen mit ihm über den bisherigen Verlauf der Vorbereitung und die Ausblicke.

Eigentlich war vor dem Trainingslager am Donnerstag in Monheim noch ein Testspiel geplant. Warum haben Sie das kurzfristig abgesagt?

Vollmerhausen: Die personelle Situation ist derzeit angespannt. Dazu haben wir viele, die pünktlich zum Trainingslager von einer Grippe oder von einer Verletzung wiederkommen. Wir wollen kein Risiko eingehen, dass es Rückschläge oder neue Ausfälle gibt.

Wie zufrieden sind Sie mit der bisher dreiwöchigen Vorbereitung?

Vollmerhausen: Definitiv nicht maximal. Ich bin mit denen zufrieden, die es durchgezogen haben. Aber es hat sich wie ein roter Faden durchgezogen, dass wir viele Spieler hatten, die entweder an einer schweren Erkältung oder gar wie Silvio Pagano an einer Grippe erkrankt sind. Dazu die ein oder andere Verletzung, die die Trainings- und Spielbedingungen bei dieser Witterung mit sich bringen. Aber wir haben in der Woche in Spanien die Möglichkeit, das zurechtzurücken.

WZ berichtet vom Trainingslager Der WSV schlägt sein Trainingslager vom 27. Januar bis 3. Februar in Oliva Nova (Golf & Beach) Ressort zwischen Valancia und Alicante auf. Die Trainingsplätze liegen 800 Meter von Hotel entfernt. Geplant sind 13 Einheiten inklusive zwei Testspiele. Für unsere Zeitung berichtet Daniela Ullrich von dort täglich mit Foto-, Video- und Textbeiträgen.

Welche Schwerpunkte wollen Sie dort setzen?

Vollmerhausen: Fitness, Kraft, Ausdauer haben wir mehr oder weniger schon abgearbeitet. So werden die Schwerpunkte im taktischen Bereich liegen, sowohl in der Offensive als auch der Defensive. Natürlich ist ein Trainingslager auch immer gut, was Teambuilding betrifft. Wir werden allerdings auch den einen oder anderen Spieler haben, der im Fitnessbereich langsam wieder an den Kader herangeführt werden muss.

Wie viele Spieler werden Sie mitnehmen.

Vollmerhausen: Der Plan war immer, mit 22 Feldspielern und zwei Torhütern zu fahren. Da muss man schauen, was transfertechnisch noch passiert. Der Wunsch ist, zwei Spieler noch dazuzubekommen, da muss man sehen, ob es klappt. (Laut Sportvorstand Manuel Bölstler suche man noch auf jeder Position von Torwart über Abwehr bis zum Sturm, jemanden, der dem WSV sofort weiterhelfen könne. Finanziellen Spielraum gebe es, weil man im Sommer mangels passendem Akteur nicht alles ausgeschöpft habe. Anm. d. Red.)