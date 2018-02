WSV testet Dienstag gegen FC Wetter

Dank der guten Kontakte zum FC Wetter und dessen Wuppertaler Trainer Marcus Dönninghaus konnte der Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV für den Dienstag kurzfristig ein Testspiel gegen den Bezirksliga-Tabellenführer aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis vereinbaren. Anstoß auf dem Kunstrasen in Wetter soll um 19.30 Uhr sein. „Ich bin sehr froh, dass das so kurzfristig geklappt hat“, sagt WSV-Trainer Christian Britscho, für den es das erste offizielle Spiel an der Seitenlinie der ersten Mannschaft sein wird. „Jeder soll eine Halbzeit spielen“, sagt Britscho, der mit der vergangenen Trainingswoche sehr zufrieden war. Am Montag hatten seine Schützlinge frei. Britscho: „Ich denke, das ist ganz wichtig, auch um die jüngsten Geschehnisse zu verarbeiten.“ Red