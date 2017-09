Fußball: Spiel beim Oberliga-14. wohl Mitte Oktober.

Ein Nachbarschaftsduell steht Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV im Achtelfinale des Niederrheinpokals ins Haus: Der WSV muss beim Oberligisten VfB Hilden antreten. Wann die Partie in Hilden, die laut Pokaltermin-Plan für den 8. Oktober angesetzt ist, stattfinden wird, ist dabei noch offen. Denn der WSV spielt in der Liga am 7. Oktober in Erndtebrück, Hilden an dem Sonntag gegen Speldorf. Der Verband hat vorab den 11. Oktober vorgeschlagen.

WSV-Trainer Stefan Vollmerhausen wollte gestern den Gegner noch nicht kommentieren. Der Fokus liegt bei ihm und der Mannschaft zunächst voll auf den kommenden Aufgaben in der Liga, wo man am Freitag mit dem Heimspiel gegen den starken SV Rödinghausen sogar die Tabellenspitze erklimmen könnte und dann gleich eine englische Woche mit dem Heimspiel gegen Meisterschaftsfavorit Viktoria Köln (Mittwoch) und dem Auswärtsspiel in Aachen ansteht. Dass der Pokal für den WSV einen hohen Stellenwert hat, ist allerdings klar.

Hilden muss ebenfalls den Fokus zunächst auf die Meisterschaft legen. Vor dem gestrigen Spiel gegen Monheim belegte die Mannschaft um Ex-Profi Sascha Dum, in der neben Torwart Bastian Sube noch einige weitere Ex-Wuppertaler stehen, nur Rang 14.

Den härtesten Brocken der noch vier im Wettbewerb verbliebenen Regionalligisten dürfte Rot-Weiss Essen gezogen haben, das beim Stadtrivalen ETB antreten muss. Die Schwarz-Weißen, für die Ex-WSVer Marvin Ellmann nach fünf Spieltagen bereits neunmal getroffen hatte, waren zumindest bis gestern Abend Tabellenführer der Oberliga. gh