Mit einem Heimsieg gegen Rödinghausen könnte der WSV am Freitagabend Tabellenführer werden. Doch der Gast ist ambitioniert.

Wuppertal. „Tabellenführer Wuppertaler SV“ - das hört sich gut an. Nachdem man in dieser Saison mit dem 0:0 gegen Rynern und gegen Wattenscheid bereits zweimal die Chance verpasst hatte, könnte es am Freitagabend sozusagen im dritten Anlauf erstmals so weit sein. Vorausgesetzt der WSV besiegt den SV Rödinghausen, der ab 19.30 Uhr im Stadion am Zoo zu Gast ist.

Thematisiert hat WSV-Trainer Stefan Vollmerhausen diese mögliche Momentaufnahme gegenüber der Mannschaft nicht, sagte aber auch: „Unser Ziel sind drei Punkte. Wenn das die Tabellenführung für diesen Abend mit sich bringt, wäre das ein schöner Nebeneffekt. Und natürlich können meine Jungs auch die Tabelle lesen.“

Doch einfach dürfte das nicht werden, zumal Vollmerhausen nach dem 5:1 gegen Verl auch die schwächere erste Halbzeit klar angesprochen hatte, selbst wenn diese durch das frühe Gegentor und die Verletzung von Tristan Duschke ungünstig beeinflusst worden sei. Und Rödinghausen ist bei weitem nicht so provinziell, wie der Name des 10 000-Seelen-Örtchens hinter Bielefeld, es auszudrücken scheint. Dahinter steckt die Finanzkraft von Küchenmogul Horst Finkemeyer und eine planvolle Arbeit, die den Verein von 2010 bis 2014 aus der Kreisliga in die Regionalliga geführt hat.

Mit Ex-WSVer Daniel Flottmann, Kelvin Lunga (Bonn), Simon Engelmann (RWO) und Daniel Latkowski (Wiedenbrück) hat die Mannschaft von Trainer Alfred Nijhuis noch einmal aufgerüstet. „Da waren durchaus Spieler dabei, die wir auch gerne hier gesehen hätten, die für uns aber nicht realisierbar waren“, sagt Vollmerhausen mit Hinweis auf die Finanzkraft der Ostwestfalen.

Er erwartet eine spiel- und offensivstarke Mannschaft, die unter anderem Meisterschaftsfavorit Viktoria Köln die bisher einzige Niederlage zugefügt hat, in der Abwehr allerdings noch Probleme zu haben scheint. Die bereits 14 Gegentore aus sieben Spielen wurmen Ex-Profi Nijhuis natürlich. „Der WSV hat bisher nur drei kassiert. Wir müssen fokussiert sein und sehr gut arbeiten, um hinten sicher zu stehen und vorne unsere Chancen zu nutzen. Gegen diese Abwehr werden wir wahrscheinlich nicht sehr viele davon bekommen“, sagte der 51-jährige Niederländer auf der Rödinghauser Trainerbank vor dem Auftritt am Freitag. „Die Räume für den Gegner eng machen und dann Räume, die sich vielleicht für uns ergeben, nutzen“, lautet auch der Plan von Gegenüber Vollmerhausen. Er will sich auf keinen Fall auf einen offenen Schlagabtausch einlassen. „Da könnte dann auch Geduld gefragt sein.“

Personell kann er auf alle Spieler seines Kaders zurückgreifen. Auch Tristan Duschke, der gegen Verl eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte, habe wieder normal trainiert und „die Zähne zusammengebissen.“ Von einer Stammformation will Vollmerhausen nicht sprechen, auch wenn er zuletzt oft mit ähnlicher Aufstellung hatte spielen lassen.

Erfreulich zu sehen ist auf jeden Fall, dass auch Kapitän Gaetano Manno immer besser in Schwung kommt und gegen Verl Selbstvertrauen tanken konnte – nicht nur durch sein Tor. „Die Flanke zum Kopfballtor von Kevin Hagemann war mir noch wichtiger“, verriet Manno nachher. In jedem Fall war beides Werbung für den Freitagabend gewesen.