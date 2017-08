Am Wochenende finden der Emil-Neusel- und der Hako-Cup im Sportzentrum Süd statt.

Wuppertal. Insgesamt 24 Teams duellieren sich am Wochenende im Sportleistungszentrum auf den Südhöhen in drei von der Handballabteilung des Wuppertaler SV ausgerichteten Turnieren. Am Samstag stehen beim Hako Cup von 11 bis 18 Uhr zehn B-Jugend-Mannschaften auf der Platte. Die vereinseigenen B-Junioren des WSV hatten vergangene Saison – selbst für Handball-Abteilungsleiter Bernd Ohliger-Meier überraschend – als einzige Wuppertaler Mannschaft den Aufstieg in die Oberliga geschafft. Sie freuen sich mit dem Letmather TV den amtierenden C-Jugend-Westfalenmeister zum Gegner zu haben. Auch aus der Regionalliga greift mit den Wölfen Nordrhein ein Team ins Turniergeschehen ein. Die fünf weiteren Teilnehmer spielen Verbands- sowie Oberliga.

Das Seniorenturnier am Sonntag wird von 11 bis 17 Uhr ausgetragen. Jeweils acht Herren.- sowie sechs Damenteams spielen um den Emil-Neusel-Cup. Bei den Herren mit dabei sind unter anderem die zweiten Mannschaften von LTV Wuppertal und SG Langenfeld sowie die TG Cronenberg. Alle drei spielen in der Verbandsliga. Landesliga-Aufsteiger HSV Wuppertal ist ebenso dabei wie der einzige Bezirksligist MTV Elberfeld.

BHC-Damen kommen als ungeschlagener Meister

Bei den Damen ist neben Bezirksligist WSV auch das Frauenteam des bergischen Herren-Handballprimus dabei, das im März seine erste Saison als BHC-Damenmannschaft in der Kreisliga abgeschlossen hatte und als ungeschlagener Meister in die Bezirksliga aufgestiegen war. Außerdem treten die Damen des HSV Wuppertal, der SG Langenfeld, des GSG Duisburg und vom CDG-Grün-Weiß Wuppertal an.

„Es ist jedes Jahr ein enormer Kraftakt, ein derart hochklassiges Jugend- und Seniorenturnier durchzuführen. Die finanziellen Ressourcen werden immer enger. Umso höher ist das persönliche Engagement unserer Handball-Abteilung zu bewerten.“, lobt WSV-Vorstandssprecher Lothar Stücker die Organisatoren um Abteilungsleiter Ohliger-Meier Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. Der WSV erwartet rund 1000 Sportler und Zuschauer.