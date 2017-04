„Wir kämpfen immer zusammen“

Matchwinner Björgvin Gustavsson lobt seinen Spannmann Christopher Rudeck.

Wuppertal. Sogar der Jubel schien einigen Spielern des Bergischen HC nach dem Kampf gegen Erlangen schwer zu fallen. „Wie viel Kraft das Spiel gekostet hat, kann ich Dir wohl erst Morgen sagen“, schnaufte ein ausgepumpter Kristian Nippes. Ähnlich erging es Arnor Gunnarsson. „Ich muss erst mal in die Kabine“, sagte der Isländische Dauerläufer, der neunmal traf. Vom Siebenmeterpunkt ließ der Rechtsaußen dem Erlanger Schlussmann Nikolas Katsigiannis bei allen vier Versuchen keine Chance.

„Bei uns ist es egal, wer wie lange spielt. Wir kämpfen immer zusammen. Hauptsache ist, dass wir der Mannschaft helfen können“, sagte Björgvin Pall Gustavsson, neben Gunarsson der zweite „Vikinger“ und „Man of the Match“. „Gefühlt haben wir das ganze Spiel gut gespielt“, analysierte „Bjöggi“, der seinen Spannmann Christopher Rudeck ebenso lobte wie den Schulterschluss zwischen Fans und Team. „Rudis gehaltener Siebenmeter war genauso wichtig wie die Superstimmung in der Halle“. Kreisläufer Moritz Preuss sah den Schlüssel zum Erfolg in der Deckungsarbeit. „ Es war ein intensives Spiel, in dem man keine Sekunde Zeit hatte, um sich zu erholen. Anfangs haben wir in der Abwehr nicht ins Spiel gefunden, uns später aber gesteigert“, freute sich „Mo“, der sich auf jeden Fall mit dem Klassenerhalt zum Bergischen Nachbarn VfL Gummersbach verabschieden will.

„Wenn wir unsere Aufgaben erledigen, dann ist es egal, was die anderen machen. Wir sind weiter im Soll und müssen zusehen, dass wir in der Rückrunde die seinerzeit vorgerechneten acht Spiele gewinnen“, sagte BHC-Beirat Jörg Föste als Reaktion auf den Sensationssieg des TBV Lemgo gegen Kiel und mit Blick auf die Tabelle.

„„Es war ein verdienter Sieg des BHC, der am Ende den größeren Willen gezeigt hat. Es sind zwei super wichtige Punkte für den jetzt wieder durchaus realistischen Klassenerhalt“, fasste Stefan Adam die Lage zusammen. Der frühere BHC-Geschäftsführer, der in Erlangen ebenfalls Aufbauarbeit leistete, drückt beiden Teams die Daumen. Doch in diesem Spiel benötigte der BHC die Punkte mehr.