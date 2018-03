Bergischer Zweitligist schlägt SGW Iserlohn souverän mit 10:4.

Einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Wasserball-Bundesliga landete die Startgemeinschaft von Wasserfreunden und SC Solingen mit einem 10:4 (2:1, 2:1, 2:1, 4:1)-Sieg bei der ebenfalls abstiegsbedrohten SGW Iserlohn. Den Grundstein für den Erfolg legte Torwart Uwe Körschgen, der mit seinen Paraden die Gastgeber zur Verzweiflung trieb. Christian Offermann und Lars Hebbecker sorgten für eine 2:0-Führung, die Hebbecker und Benjamin vom Bauer im zweiten Spielabschnitt zu einem beruhigenden 4:1 ausbauten. Nach einer Tätlichkeit von Fabian Meier musste Iserlohn den Rest der Begegnung in Unterzahl spielen. „Das Spiel war allerdings schon vor der Herausstellung ohne Ersatz zu unseren Gunsten entschieden“, sagte SGW-Trainer Steffen Ingignoli. Die Bergischen führten bereits mit 7:3. In den letzten drei Minuten wurde der Vorsprung bis auf 10:4 ausgebaut. Steffen Ingignoli lobte den unbedingten Willen seiner Spieler. Sein einziger Kritikpunkt war die mangelnde Chancenverwertung im Überzahlspiel. „Mein Dank geht an Martin Kraus und Boris Spielhoff, die ausgeholfen haben und eine Verstärkung waren“, sagte Ingignoli. Durch den Sieg in Iserlohn verbesserte sich die SGW vom achten auf den sechsten Tabellenplatz. In ihrer nächsten Partie, die erst am 14. April in der Schwimmoper ausgetragen wird, empfangen die Bergischen den Tabellenletzten Bayer Uerdingen II. SGW: Uwe Körschgen, Jannis Quell (1 Tor), Christian Offermann (2), Jalali Aghdam (1), Martin Kraus, Tobias Beckmann, Alexisos Peftinas, Lars Hebbecker (4), Boris Spielhoff, Benjamin von Bauer (1), Lukas Fürth, Corvin Stiebing (1) und Martin Pfahl. pek