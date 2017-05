13:12-Erfolg ist der dritte Sieg in Folge für die Bergischen.

Wuppertal. Mit einem 13:12-Erfolg beim SV Lünen 08 verbuchten die Wasserballer der SG Wasserfreunde/SC Solingen in der 2. Bundesliga ihren dritten Sieg in Folge. In der ungewohnt kleinen Halle des Lüner Lippebades taten sich die Bergischen beim Tabellensechsten sehr schwer. Zudem fehlten mit Vincent Schmalor und Denis Krdzevic zwei Leistungsträger. Vier Minuten vor dem Ende sah es beim Spielstand von 11:11 nach einer Punkteteilung aus, doch dann sorgten Jure Stojanovic und Bohumil Ondraska innerhalb einer Minute mit zwei Treffern zum 13:11 für die Entscheidung. Lünen konnte den Abstand nur noch verkürzen. „Es war das erwartet schwere Spiel. In dieser kleinen Halle tun sich alle Mannschaften sehr schwer. Von daher bin ich insgesamt sehr zufrieden“, sagte SGW-Trainer Steffen Ingignoli. Vier Spieltage vor dem Saisonende steht die SGW, die in den folgenden drei Partien Heimrecht hat, auf dem vierten Tabellenplatz. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag um 15 Uhr im Wasserfreunde-Eigenbad Bayer Uerdingen II. SGW: Körschgen, Ondraska (5), Offermann (1), Fürth, Quell (1), Hebbecker, Pogrebinski, Pfahl (1), Stojanovic (5), Stiebing, Matosevic. pek