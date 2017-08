Wuppertal. Als sportliches Großereignis mit 68 Fußball-Mannschaften aus ganz NRW von den Bambinis bis zu den Herren sowie kulinarischen Highlights, Kinderattraktionen und Tombola feiert der TSV Ronsdorf von Freitagabend bis Sonntagabend sein Waldfest auf dem Sportplatz an der Parkstraße. Los geht es heute um 19.30 Uhr mit einem Altherren-Turnier. Am Samstag um 19.30 Uhr spielt die Kreisliga-A-Mannschaft gegen den ASV-Mettmann II. Anschließend gibt es ein Feuerwerk. Abschluss ist am Sonntag um 18.30 Uhr das Spiel der ersten, die als Bezirksliga-Spitzenreiter TuSEM Essen empfängt. Red