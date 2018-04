A-Junioren des WSV unterliegen dem VfR Fischeln mit 1:2.

A-Junioren Niederrheinliga: WSV - VfR Fischeln 1:2 (0:2). Die U 19 des WSV ließ sich den Schneid abkaufen und lag zur Pause mit 0:2 zurück. Im zweiten Durchgang zeigte das Team von Trainer Pascal Bieler sein wahres Gesicht und erspielte sich Möglichkeiten. Mike Osenberg konnte allerdings nur noch den Anschlusstreffer erzielen (80.). „Wir sind zu spät wach geworden“, so Bieler. WSV: Horn, Osygus, Britscho (63. Serdar), Schaeben, Meurer (46. S. Gulden), Lieto, Dreßel (69. Alabas), Chu, Osenberg, Buljan (46. Meier), Knop.

Am Dienstag (12 Uhr, Stadion am Zoo) steht das Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach an. Die Gäste konnten den Abstieg aus dem Oberhaus durch eine sehr gute Rückrunde vermeiden. „Ich hoffe, dass meine Mannschaft rausgeht und Mönchengladbach einen richtigen Pokalfight bietet“, sagt Bieler. TSV Ronsdorf - 1. FC Mönchengladbach 1:6 (0:1). Trotz der hohen Niederlage spielte der TSV Ronsdorf ganz gut. Im zweiten Durchgang brachen die Zebras ein. Stefan Etse erzielte das Ehrentor zum 1:4 (83.). TSV: L. Regner, Kirsch (73. Bock), Kocherscheidt, Prein, Stolle, Winterfeld, Etse, Malua-Kikangila (88. Alijevic), Agadakmaz (59. Zeka), Igwebuike, Bungur (64. Di Mari). B-Junioren WSV - Schwarz-Weiß Essen 2:0 (1:0). Die Zusage des Trainerteams Axel Kilz und Yilmaz Ardic, die U 17 auch in der nächsten Saison zu betreuen, schien das Team zu beflügeln. Nach Vorarbeit über mehrere Stationen erzielte Francesco Di Donato das 1:0 für die Gastgeber (34.). Im zweiten Durchgang machte Ben Binyamin mit dem 2:0 alles klar (69.). WSV: Dohn, Binyamin, Gilej, Di Donato, Tomczak, Corsten, Fischer, De Carvalho (20. Stemmer), Zubarevs, Belzer, Akritidis (65. Hein). C-Junioren WSV - Fortuna Düsseldorf 2:4 (1:3). Die U 15 des WSV muss um den vierten Platz zittern. Am Maifeiertag kann das Team von Fabian Springob vom VfB Hilden überholt werden, der noch ein Nachholspiel bestreitet. Nach der Führung durch Malte Gerlich erlaubte sich der WSV viele Fehler. Amin Mohsen konnte auf 2:3 verkürzen (54.). In den letzten Minuten riskierten die Gastgeber alles und kassierten in der Nachspielzeit nach einem Konter den vierten Gegentreffer. toto

WSV: Zich, Mohsen, Groll, Ghebressulasie (39. Topal), Crombach, Gerlich, Selmani, Bugenhagen, Larsen (57. Fuchs) Kilz (48. Bouyanzari), Paciello.