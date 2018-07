Seit Januar ist Christian Britscho (48) Cheftrainer beim WSV und erhält von allen Seiten viel Lob. Wir sprachen mit ihm über seine Ziele und Erwartungen.

Am Samstag startet der Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV in die Meisterschaft. Wir haben mit WSV-Cheftrainer Christian Britscho vor dem Ligastart gesprochen.

Jeder erwartet vom WSV im ersten Spiel gegen einen Aufsteiger einen Sieg. Warum wird das aus Ihrer Sicht gegen den TV Herkenrath nicht einfach?

Britscho: Weil der Aufsteiger sicherlich mit einer totalen Euphorie hierhinkommen wird. Manuel Bölstler hat mir erzählt, wie beim WSV die Hinserie nach dem Aufstieg gewesen ist, völlig euphorisch, da zu sein, wo man sein möchte. Es kribbelt viel mehr. Da bin ich mir auch bei Herkenrath absolut sicher, das war jedes Mal so, wenn wir sie beobachtet haben. Diese Mannschaft lebt total, sie pushen sich gegenseitig. Sie werden hierhinkommen, einen klaren Plan haben und versuchen, uns ein, zwei Eier ins Tor zu legen. Da sind wir dann an dem Punkt, wo eine Erwartungshaltung – so ein, man muss das Spiel gewinnen – sehr schnell umschlagen kann. Deshalb sage ich ganz klar. Wir müssen gar nichts. Wir müssen eine gute Leistung bieten und versuchen, die Details, die uns ausmachen auf den Platz zu bringen und wir müssen vor allem Leidenschaft auf den Platz bringen. Alles andere werden wir dann sehen.

Am Dienstag erst war Bundesligist Bayer Leverkusen im Stadion am Zoo. Warum lohnt es sich, auch gegen einen auf den ersten Blick nicht so attraktiven Gegner wie Herkenrath ins Stadion zu kommen?

Britscho: Mir geht es in erster Linie nicht um die Gegner, mir geht es um uns. Ich finde, was die Mannschaft hier leistet, was jeder einzelne im Verein leistet, um rund um die Mannschaft herum eine Wohfühlatmosphäre aufzubauen, ist toll. Die Leute sollen kommen und sich „ihre Jungs“ angucken.

Der WSV hat beim Fantalk das Ziel genannt, schön und erfolgreich spielen und sehen, wo man vor dem Winter steht, dabei das Wort Aufstieg vermieden. Würden Sie es konkreter fassen wollen.