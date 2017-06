Berlin/Wuppertal. Für einen Paukenschlag bei den Deutschen Schwimmeisterschaften in Berlin hat der Wuppertaler Christian vom Lehn am ersten Wettkampftag gesorgt. Über 100 Meter Brust gewann der Schwimmer des SV Bayer Wuppertal am Donnerstag in der sehr starken Zeit von 59,47 Sekunden vor Fabian Schwingenschlögl und dem Favoriten und Weltmeister Marco Koch, die 1:00,47 und 1:00,56 Minuten benötigten. „Das war ein geiles Rennen“, sagte vom Lehn. Der WM-Dritte von 2011 über 200 Meter empfahl sich damit für die WM-Lagenstaffel. „Das war jetzt hoffentlich mein Staffelplatz für die WM in Budapest.“ Für eine Einzelnominierung hätte vom Lehn allerdings auch schon im Vorlauf eine Superzeit von unter einer Minute schwimmen müssen. Doch als Vorlaufzweiter hatte er am Donnerstagmorgen diese Norm verpasst.

Bundestrainer Henning Lambertz hatte vor den Deutschen Meisterschaften die Kriterien für die WM-Teilnahme hoch angesetzt. So müssen die Aktiven sowohl im Vorlauf als auch im Finale Normzeiten erfüllen.

Für die Wuppertaler Schwimmer verlief der erste Tag in Berlin insgesamt sehr vielversprechend. Fynn Minuth schwamm in 3:52,53 Minuten über 400 m Freistil auf den vierten Rang. Jan Delkeskamp schaffte es über 100 m Brust ins B-Finale, wo er in 1:03,09 Min. als Dritter anschlug.