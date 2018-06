Vollmerhausen wird Trainer in Leverkusen

Stefan Vollmerhausen, von dem sich der Wuppertaler SV nach erfolgreichen Jahren im Januar getrennt hatte, hat einen neuen Trainerjob. Der 45-Jährige unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag plus Option bei Bayer Leverkusen und wird dort im Jugendbereich arbeiten. „Ich werde dort dem Trainerteam der U 14 und U 15 angehören“, sagte Vollmerhausen, der sich sehr darauf freut, in einem so professionellen Umfeld arbeiten zu können. Zur Vereinbarung gehöre auch, dass ihm ermöglicht werde, den Fußball-Lehrerschein zu machen. „Ich will das ja weiter als Beruf ausüben, und da bietet mir Leverkusen tolle Perspektiven.“ Nach reiflicher Überlegung und Rücksprache mit der Familie habe es sich dafür und etwa gegen ein mögliches Engagement im Seniorenbereich entschieden. Dabei habe er auch Angebote aus der Regionalliga und von der U 23 eines großen Vereins gehabt. Vertragsbeginn für ihn ist der 1. Juli. gh