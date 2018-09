FSV bringt TVD Velbert die erste Niederlage bei.

Wuppertal.Erfolgreicher Abend für die beiden Wuppertaler Fußball-Landesligsten. Der schwer in die Saison gekommene FSV Vohwinkel brachte dem Aufstiegsfavoriten TVD Velbert die erste Niederlage bei. Nach dem 4:2 (2:0) in der Lüntenbeck kletterte die Mannschaft mit jetzt zehn Punkten ins Tabellenmittelfeld und leistete gleichzeitig Nachbar Cronenberger SC Schützenhilfe. Der rückte nach einem 6:2-Sieg beim VSF Amern näher an Velbert heran und ist jetzt mit 16 Punkten Tabellendritter. Bereits nach einer Minuten brachte Ercan Aydogmus den CSC in Führung, die Niklas Burghard und noch einmal Aydogmus bis zur 22. Minute bis auf 3:0 ausbauten. Amern kam allerdings bis zur 52. Minuten noch einmal auf 2:3 heran, ehe Kapitän Sercan Er, Marvin Mühlhause und erneut Er alles klarmachten. Mit Selbstvertrauen können die Cronenberger nun am Sonntag zum Topspiel zu Tabellenführer Kapellen fahren. Dramatisch ging es in Vohwinkel vor allem der Schlussphase zu. Velbert kam nach einem 0:2- und 1:3 Rückstand zweimal zum Anschlusstreffer und drängt in den letzten Minuten auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit gelang den Hausherren dann aber die endgültige Entscheidung. Für Vohwinkel trafen Ahmed Al Khalil, Ahmet Gülmez und Sven Canaki.