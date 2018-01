Beim Qualifikationsturnier für die Stadtmeisterschaften bewerben sich am Samstag 16 Teams um vier Plätze.

Wenn am Samstag ab 10 Uhr in der Wuppertaler Uni-Halle der Ball auf dem extra für die Stadtmeisterschaften verlegten Kunstrasen rollt, heißt es – wie schon im vergangenen Jahr – aus 16 mach vier. Das Qualifikationsturnier für die Endrunde am Sonntag vereint 16 Mannschaften aus den Kreisligen A, B und C. Aus den Vierergruppen qualifiziert sich nur der jeweilige Gruppensieger für den Sonntag.

Gruppe 1

Die Partie des SV Heckinghausen gegen Wuppertal-Trabzonspor (vormals FC Pestalozzi) bildet um 10 Uhr den Auftakt des Qualifikationsturniers. Mit den Wichlinghauser Kickers ist ein Team aus der Kreisliga C vertreten, das erstmals an den Stadtmeisterschaften teilnimmt. Der Grund: Erst zur Saison 2017/2018 wechselte das von Taner Yildiz und Kevin Wolniak betreute Team vom Betriebssport zum DFB. Klar, dass der C-Ligist in der stark besetzten Gruppe der krasse Außenseiter ist. Die Favoritenrolle sollte als ranghöchstes Team eigentlich der TFC Wuppertal innehaben, wenn da nicht der SV Heckinghausen wäre. „Eine spielstarke Mannschaft, unter anderem mit Oktay Alcay, der auch bei uns gespielt hat und ein super Techniker ist“, sagt TFC-Spielertrainer Ali Abou-Khalil, der fussballerisch für den TFC auf bessere Zeiten hofft und damit gerne in der Uni-Halle beginnen würde. Dass der SVH kein gewöhnlicher B-Ligist ist und derzeit vieles für eine Rückkehr in die Kreisliga A spricht, zeigt ein Blick auf den Kader, der mit vielen Spielern gespickt ist, die schon deutlich höher gekickt haben. „Wir nehmen unsere stärksten Spieler mit und wollen unbedingt am Sonntag dabei sein“, sagt Jean Baumgarten, der die Mannschaft betreut, aber auch selbst vor den Ball treten wird: „Ich habe das Turnier schon oft gespielt, man freut sich immer wieder riesig drauf.“

Gruppe 2

Ein interessantes Zusammentreffen gibt es auch in Gruppe 2, wo die vier Teams aus Kreisliga A und B derzeit aber vor allem eines vereint: Der Abstiegskampf. So verwundert es nicht, dass das Rotter Trainerteam Sack/El Hajjaj das Hauptaugenmerk auf die Liga legt. Dass der Kreisliga A-Aufsteiger dennoch heiß auf die Halle ist, versteht sich von selbst. „Zum einen dürften wir gegen den CSC antreten, zum anderen hätten die Jungs bei einer erfolgreichen Qualifikation am Sonntag trainingsfrei“, schmunzelt Pascal Sack. Er sieht Ligakonkurrent FK Jugoslavija insbesondere aufgrund seiner Neuzugänge in der Favoritenrolle. Die bestätigt Jugos-Trainer Dado Knezevic-Tuce zwar, ein Großteil werde in der Uni-Halle aber noch nicht auflaufen. Die goldenen Zeiten vom CSI Milano und vom TSV Fortuna liegen schon einige Jahre zurück. Während Milano schon seit einigen Jahren Stammgast in der Kreisliga B ist, musste sich Fortuna nach dem Abstieg erst einmal an die neue Liga gewöhnen.