TVB: Sandra Münch geht im Sommer

Wuppertal. Mit Zwillingsschwester Mandy ist Sandra Münch aus dem TV Beyeröhde eigentlich nicht wegzudenken. Doch zum Ende der Saison wird das 25-Jährige Eigengewächs den Zweitliga-Fünften verlassen und zum derzeitigen Drittligisten HSV Gräfrath wechseln. Das ergaben Gespräche der Rückraumspielerin mit dem TVB-Vorstand.

Begründung: Sandra Münch hat ihren Wohnsitz nach Düsseldorf verlegt und möchte sich erstmals in ihrer Laufbahn verändern und den „familiären“ Wechsel zum HSV Gräfrath vollziehen, wo ihre ältere Schwester Niki derzeit Spielertrainerin ist, in der nächsten Saison aber nur noch das Training leiten will. „Sandras Zwillingsschwester Mandy hat noch nichts von Wechselabsichten gesagt“, so Abteilungsleiter Stefan Müller, der derzeit Gespräche mit allen Kader-Mitgliedern führt. fwb