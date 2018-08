Handballerinnen treten Samstag beim Moskito-Cup an.

Nur noch fünf Wochen bis zum Saisonstart gegen Aufsteiger Nord-Harrislee. Für die Zweitliga-Handballerinnen des TV Beyeröhde hat die heiße Phase der Vorbereitung begonnen, bei der nun vor allem die spielerische Komponente immer mehr in den Vordergrund rückt. So werden die Handballgirls an den beiden kommenden Wochenenden auf externem Parkett aktiv sein. Zunächst geht es am Samstag ins nördliche Saarland zum „Moskito-Cup nach Marpingen“. Eine Woche später ist der TVB dann beim erstklassig besetzten „Domstadt-Cup“ in Fritzlar zu Gast – ein echter Gradmesser für das Team von Trainer Martin Schwarzwald.

„In Marpingen trifft der TVB mit den Gastgebern, Kandel, Gräfrath und Mainz 05 schon auf gute Teams. In Fritzlar werden die Spielerinnen wahrscheinlich auch an ihre Grenzen gebracht, denn dort treffen sie auf die Erstligisten Bad Wildungen, Bensheim sowie auf unsere Ligakonkurrenz aus Lintfort“, so Schwarzwald. Aktuell kann er voraussichtlich auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Vor heimischem Publikum werden sich die Handballgirls erst in gut 14 Tagen wieder präsentieren. Am Samstag, 18. August, gibt der niederländische Erstliga-Vierte V&L Geleen seine Visitenkarte in der Buschenburg ab. Red