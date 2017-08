Die 19-jährige Rechtshänderin kommt Bundesligisten Buxtehuder SV.

Wuppertal. Vier Wochen vor dem ersten Pflichtspiel kann Martin Schwarzwald, Trainer des TV Beyeröhde, auf einen weiteren Neuzugang zurückgreifen. Die 19-jährige Katharina Hufschmidt wechselt aus der Hansestadt Buxtehude an die Wupper und soll vor allem auf den beiden Außenbahnen zum Einsatz kommen. „Katharina ist ein absoluter Glücksgriff für uns“, freut sich Schwarzwald über den späten Transfer.

Die Rechtshänderin erlernte das Handballspielen beim TV Aldekerk, ehe sie im ersten A-Jugend Jahr ein Doppelspielrecht für den Drittligisten TuS Lintfort erhielt. Mit den Lintforterinnen gelang ihr der Aufstieg in die 2. Bundesliga, bevor sie dem Ruf aus der Metropolregion Hamburg folgte. Der Schritt zum Bundesligisten Buxtehuder SV, für den sie hauptsächlich im 3. Liga Team und in der A-Jugend zum Einsatz kam, lohnte sich für die ehrgeizige Spielerin. Vor heimischem Publikum konnte der Buxtehuder SV den Titel des deutschen A-Jugend Meisters erfolgreich verteidigen, und bescherte der gebürtigen Kerkenerin den bis dato größten Erfolg ihrer jungen Laufbahn.

Hufschmidt selbst freut sich ebenfalls über den glücklichen Zufall, der sie zum TV Beyeröhde geführt hat: „Martin und ich kennen uns schon länger aus der A-Jugend Bundesliga Zeit und bei einem zufälligen Treffen im Rahmen des A-Jugend Final Fours in Buxtehude kamen wir so ins Gespräch. Damals war noch gar nicht absehbar in welche Richtung es für mich weiter geht, lediglich, dass ich nach meinem FSJ ein Studium beginnen möchte. Als dann klar war, dass ich mich auch für Studienplätze in der Nähe meiner Heimat bewerben werde, war der Kontakt schnell wieder hergestellt. Jetzt freue ich mich auf die Herausforderung 2. Liga und möchte meinen Teil zu einer guten Saison beitragen.“ Red