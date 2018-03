Wuppertal/Berlin. Zumindest sportlich war Berlin für die Beyeröhder Handballgirls die Reise nicht wert. Bei den Füchsen Berlin gab es für den TV Beyeröhde in der 2. Bundesliga eine 30:27 (14:10)-Niederlage. Dabei konnte der TVB besonders in der ersten Hälfte selten den Ball in die Maschen der Berliner einnetzen. Ramona Ruthenbeck war mit zehn Toren (sieben davon vom 7-Meter-Punkt aus) beste TVB-Werferin. Michelle Stefes traf mit acht Treffern aus dem Spiel heraus am besten.