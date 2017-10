Wuppertal.Dank einer hervorragenden Abwehrleistung haben die Handballerinnen des TV Beyeröhde am Samstag beim Tabellenführer HSG Waiblingen-Korb mit 23:20 gewonnen.Hinter der Abwehr zeigte auch Dana Centini im Tor eine "bockstarke" Leistung, wie Trainer Martin Schwarzwald es formulierte. Aus der Abwehr heraus gelang es den Wuppertalerinnen zudem immer wieder, in den Gegenstoß zu kommen. Davon profitierte vor allem Rechtsaußen Michaela Janouskova, die am Ende mit acht Toren beste Feldtorschützin war.

Mit jetzt fünf Punkten aus vier Spielen hält Beyeröhde Anschluss an die oberen Tabellenregionen.