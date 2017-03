Wuppertal. Der souveräne Tabellenführer HSG Bensheim/Auerbach war für den zuletzt so erfolgreichen Handball-Zweitligisten TV Beyeröhde eine Nummer zu groß. Die Wuppertalerinnen unterlagen am Samstag in Bensheim mit 24:30 (11:15) und dürften ihren zweiten Tabellenplatz am Sonntag, wenn die Konkurrenz spielt, verlieren. Die Gastgeberinnen waren vor allem in der Abwehr das bessere Team. Beste Werferin beim TV Beyeröhde war Laura Sosnierz mit sechs Treffern.