Wuppertal. „Aufstiegskandidat Bensheim-Auerbach ist die einzige Mannschaft, gegen die wir bisher zweimal verloren haben“, weiß Beyeröhdes Linkshänderin Melina Fabisch und fügt vor dem Heimspiel gegen DJK/ MJC Trier (Samstag 18.45 Uhr Buschenburg) hinzu: „Das soll auch so bleiben.“ Was bedeutet, dass es gegen die Mannschaft der ehemaligen Beyeröhderin Linsey Houben einen Sieg geben soll. 28:32 hatte der Wuppertaler Handball-Zweitligist in Trier damals verloren und mit 4:12 Punkten einen kapitalen Fehlstart hingelegt. Inzwischen steht der TVB steht mit zwei Punkten Abstand zum Zweiten SGH Rosengarten-Buchholz auf dem dritten Platz und die Trierer Miezen lauern nur einen Punkt dahinter auf Rang vier. Ein echtes Verfolger-Duell also.

Der TVB war zeitweise Zweiter, doch es ist im Fall des Falles (auch der Zweite ist aufstiegsberechtigt) nicht daran gedacht, den Fahrstuhl nach oben zu betreten. „Dafür fehlen hier jegliche Voraussetzungen“, so Abteilungsleiter Stefan Müller. Neben der Infrastruktur auch die fianziellen Mittel, um das Team bundesligagerecht zu verstärken. Müller: „Das ändert aber nichts daran, dass wir weiter oben dranbleiben wollen.“

Am Mittwoch hat es übrigens statt Training ein erstes Treffen der Mannschaft mit dem zukünftigen Coach Martin Schwarzwald, der in der Saison 17/18 das sportliche Kommando übernehmen soll. fwb