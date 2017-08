Die Zweitliga-Handballerinnen gewinnen den Beyeröhde Cup in der eigenen Halle.

Wuppertal. Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel haben die Zweitliga-Handballerinnen vom TV Beyeröhde das vereinseigene Turnier vor heimischem Publikum gewonnen. In der Buschenburg mussten sich die Langerfelderinnen nur im Spiel gegen die HSG Hannover-Badenstedt mit 13:15 geschlagen geben, alle übrigen Partien konnte die Mannschaft von Trainer Martin Schwarzwald für sich entscheiden. Neben dem TVB und der HSG nahmen mit Lintfort und Köln außerdem zwei Spitzenteams aus der dritten Liga am Beyeröhde Cup teil. Als weiterer Zweitligist war Mainz 05 dabei.

TVB erzielt deutliche Fortschritte im Abwehrverhalten

Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Rückraumspielerin Melina Fabisch bekam Luisa Knippert mehr Zeit auf der Platte. Diese nutzte der junge Zugang des TVB und zeigte sich in Topform. „Sie hat nicht nur alle Partien des Turniers durchgespielt, weil sie es musste, sondern weil sie mir aufgrund ihrer Leistung keinen Anlass gegeben hat, sie auszuwechseln“, erklärte TVB-Coach Schwarzwald im Gespräch mit der WZ.

Während aus der Niederlage gegen den Ligakonkurrenten Hannover-Badenstedt wichtige Erkenntnisse für die restliche Vorbereitung gezogen werden konnten, zeigte das Spiel gegen Mainz 05, gegen den der TVB vor zwei Wochen beim Domstadt Cup in Fritzlar noch verloren hatten, dem Trainer, dass seine Mannschaft deutliche Fortschritte im Abwehrverhalten gemacht hat. „In der letzten Viertelstunde haben wir kaum noch Chancen für den Gegner zu gelassen und haben im Verband stark verteidigt“, lobte Schwarzwald die Leistung seines Teams.

Am kommenden Wochenende spielt der TVB im Pokal beim Oberligisten Wittlich. Für Dienstag, 5. September, hat Trainer Martin Schwarzwald noch ein Testspiel gegen den 1. FC Köln angesetzt. Anwurf in der Buschenburg ist um 20 Uhr. Wenige Tage später, am Samstag, den 9. September, startet dann der Ligabetrieb für die Langerfelderinnen. Der TVB empfängt dann um 18.45 Uhr die TG Nürtingen in der Buschenburg.

Rückraumspielerin Marieke Köhler, die sich in der vergangenen Saison ein Kreuzband gerissen hatte, nähert sich langsam wieder wettkampfnahem Training. „Sie macht sehr gute Fortschritte“, erklärte Schwarzwald. Ergebnisse Beyeröhde Cup TuS Lintfort – TVB 10:17 Mainz 05 – 1. FC Köln 11:12 HSG – TuS Lintfort 19:15 TVB – Mainz 05 17:14 1. FC Köln – HSG 13:15 Mainz 05 – TuS Lintfort 20:15 HSG – TVB 19:15 TuS Lintfort – 1. FC Köln 18:9 HSG – Mainz 05 14:18 1. FC Köln – TVB 8:15