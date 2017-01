Handball TV Beyeröhde gewinnt in Sachsen haushoch

Wuppertal. Mit einem 33:21 (20:12)- Kantersieg beim BSV Sachsen Zwickau haben sich die Handballerinnen des TV Beyeröhde vorläufig auf Rang fünf der 2. Bundesliga vorgeschoben.

War die Abwehr zuletzt bei der Niederlage gegen Lintfort noch der Schwachpunkt gewesen, stand die Defensive diesmal von Beginn an sicher und gab der Mannschaft Selbstbewusstsein. So lagen die Wuppertalerinnen praktisch von Beginn an in Führung und hatten sich schon zur Pause einen beruhigenden Vorsprung herausgearbeitet. Beste Schützin war Ramona Ruthenbeck mit acht Treffern.