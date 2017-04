TV Beyeröhde entgeht einer bösen Schlappe

25:29-Niederlage in Ketsch. Beim TVB ist die Luft raus.

Wuppertal. Als in der Halle Neurott in Ketsch die 25:29 (12:14)-Niederlage besiegelt war, da hatte der TV Beyeröhde eine noch herbere Pleite gegen die Kurpfalz-Bären gerade noch abwenden können. In der 43. Minute hieß es 15:25, und der bisherige Tabellendritte schien der dicksten Schlappe der Saison entgegenzusteuern. Doch in der Schlussviertelstunde besannen sich die Beyeröhderinnen auf Tugenden wie schnelles Spiel nach vorn und Konzentration in der Deckung und im Abschluss.

Die Wende kam selbstverständlich zu spät, um noch ein positives Ergebnis erzielen zu können. Dafür war vorher zu viel schief gelaufen. Nach halbwegs ordentlichem Beginn und vielfacher Beyeröhder Führung zeigte sich vornehmlich die Abwehr von ihrer löchrigen Seite und ließ die zeitweise eingesetzte Jennifer Weste im Tor mehrfach im Stich. Vor der begeistert mitgehenden Kulisse („bei diesem Krach kamen meine Anweisungen überhaupt nicht bei den Spielerinnen an“, so Sabine Nückel) gab es nach der Pause Gegentreffer am Fließband. „In dieser Phase haben wir nicht nur schlecht gespielt, sondern es kamen auch noch etliche strittige Schiedsrichterentscheidungen gegen uns dazu“, so Sabine Nückel. Sie bemängelte, dass seitens der Unparteiischen ein wenig zu geizig mit Zeitstrafen für die Bärinnen umgegangen wurde. Da halfen auch die insgesamt elf Torerfolge von Ramona Ruthenbeck wenig.

Neben der jungen Ex-Leverkusenerin Ruthenbeck gehörte noch Kapitän Mandy Münch mit Einsatzwillen und Zielgenauigkeit zu den wenigen Lichtblicken beim TVB, dem allmählich anzumerken ist, dass die Saison ihre Spuren hinterlassen hat. Auch das Fehlen der verletzten Schlüsselspielerinnen Marieke Köhler und Melina Fabisch macht sich bemerkbar und kann derzeit kaum aufgefangen werden. „Im Endeffekt konnten wir froh sein, dass wir das Ergebnis nach diesem deprimierenden Zwischenstand noch halbwegs erträglich gestaltet haben“, zog Sabine Nückel ein halbwegs tröstliches Fazit.

TVB: Centini/ Weste, Stallmann, Mandy Münch (6), Ruthebeck (11/2), Sandra Münch (2), Stefes (1), Tomlik, Jörgens (2), Adeberg, Sosnierz, Klinnert, Heinrichs (3). Nächstes Spiel: Sonntag 30. April, 15 Uhr: TV Beyeröhde – Rosengarten-Buchholz.