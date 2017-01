Wuppertal. Natürlich war es eine lange, aber stimmungsvolle Rückfahrt aus Zwickau, wo Handball–Zweitligist TV Beyeröhde am Samstag sensationell mit 33:21 gewonnen hatte. Ein Sieg, der Selbstvertrauen gibt, ebenso wie Anfang Januar der Erfolg über Mainz im ersten Spiel unter Trainerin Sabine Nückel. Doch damals folgte danach die Enttäuschung gegen den Aufsteiger TuS Lintfort. So ein Lapsus sollt am Samstag gegen die HSG Kleenheim (Sporthalle Buschenburg, 18.45 Uhr) nicht passieren, will man vom momentan starken sechsten Tabellenplatz nicht ins Niemandsland der Liga fallen.

Alle Mannschaften sind bis auf den enteilten Spitzenreiter HSG Bensheim-Auerbach relativ nahe beieinander. Und dass Kleenheim derzeit nur Platz zehn ziert, hat wenig zu bedeuten. Nach dem 22:20-Erfolg über den Tabellenzweiten Rödertal am vergangenen Wochenende dürften auch die Gäste selbstbewusst auftreten. Parallelen zwischen Kleenheim und dem TVB? Beide haben mit Desiree Euler und Marieke Köhler torgefährliche Werferinnen durch Kreuzbandrisse verloren, außer Köhler steht Nückel aber der gesamten Kader zur Verfügung. Bis Ende des Jahres noch Spielerin, will sich nun ganz auf ihre Trainerrolle beschränken: „Bisher bin ich gut damit gefahren“. fwb