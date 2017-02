Wuppertal. Nach der bisher besten zweiten Halbzeit dieser Saison hat Handball-Zweitligist TV Beyeröhde den Tabellenzweiten HC Rödertal deutlich in die Schranken verwiesen. 27:20 hieß es nach 60 Minuten in der Langerfelder Buschenburg für die Gastgeberinnen. Zur Halbzeit hatte es noch ausgeglichen 14:14 gestanden, doch dann ließ der TV Beyeröhde in der Abwehr fast nichts mehr zu. Beste Werferin auf Beyeröhder Seite war Melina Fabisch mit sieben Treffern. Der TVB behauptete durch den Sieg seinen fünften Tabellenplatz.