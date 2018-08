Landesligist gewinnt den Germanen-Cup auf dem Freudenberg. Sercan Er sieht Rote Karte.

Da staunten einige Zuschauer nicht schlecht, als sie am Samstag zum Freudenberg schlenderten und von einem Absperrband empfangen wurden. Weil durch die anhaltende Hitze der Kunstrasenplatz in Mitleidenschaft gezogen worden ist, musste der 3. Germanen-Cup auf dem Rasenplatz nebenan ausgetragen werden. Dort traten sechs Mannschaften (SSV Germania, Cronenberger SC, SV Jägerhaus-Linde, ASV Wuppertal, Westfalia Herne und die SpVgg Erkenschwick) in zwei Dreiergruppen gegeneinander an.

Der CSC nutzte die ganze Breite seines Kaders und gewann den Germanen-Cup. Im Finale gegen Gastgeber Germania behielt der Landesligist erst nach Elfmeterschießen die Oberhand. Die Gastgeber selbst schrieben positive Schlagzeilen (unter anderem 3:0 gegen Linde). „Die Jungs haben sich gut präsentiert“, so Trainer Damian Schary. Mehr als eine Randnotiz bildeten zwei Rote Karten, die Schiedsrichter Reiner Gohres in der Vorrundenpartie des CSC gegen die SpVgg Erkenschwick verteilte. Aus Cronenberger Sicht eine überzogene Reaktion und besonders bitter, dass es Kapitän Sercan Er traf. Nach einem Foulspiel gerieten der Cronenberger und Erkenschwicker aneinander. „Rene Lewejohann (Trainer Erkenschwick) und ich sind zum Schiedsrichter und haben darum gebeten, noch einmal Gnade vor Recht walten zu lassen, er hat aber auf stur gestellt“, sagte CSC-Trainer Peter Radojewski. Die Konsequenz: Sercan Er und seinem Gegenspieler drohen kurz vor Saisonstart wochenlange Sperren. Der Turniersieg geriet für Radojewski so zur Nebensache. Für Unmut sorgte bei vielen Beteiligten zudem die Tatsache, dass bei den Spielen selbst keine Linienrichter zur Verfügung standen. „In einem so hochkarätig besetzten Turnier hätte man das eigentlich erwarten dürfen“, so Radojewski. Gruppe A: SSV Germania – Westfalia Herne 0:0; SSV Germania – Linde 3:0; Linde – Westfalia Herne 1:2 Gruppe B: ASV – Erkenschwick 0:2; ASV – CSC 0:1; CSC – Erkenschwick 1:0 Finale: SSV Germania – CSC 2:4 nach Elfmeterschießen.