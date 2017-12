Der traditionelle Nikolauspokal auf Küllenhahn ging trotz erschwerter Anfahrt über die Bühne.

Das Schneechaos, das am Sonntag vor der Türe herrschte, ließ Schlimmes erwarten, doch die Wuppertaler Turner zeigten sich winterfest. Auch wenn die Anfahrt zur Sporthalle Küllenhahn auf Wuppertals Südhöhen nicht einfach war, standen zum traditionellen Nikolauspokal knapp 150 der 168 angemeldeten Turner auf der Matte.

Lediglich der Beginn des Nachmittagsabschnitts, an dem traditionell die Fortgeschrittenen ihr Können zeigen, verzögerte sich leicht. Dass TV Uellendahl und DT Ronsdorf, die erst über den Mini-Cup in diesem Jahr wieder den Einstieg zum Wettkampfturnen geschafft haben, mit sechs und neun Akteuren vertreten waren, lässt auch die Hoffnung, dass der Kreis in dieser traditionellen Sportart weiter wächst. Insgesamt waren am Sonntag zehn Vereine vertreten. Am Vormittag zeigte, wie gewohnt, der Nachwuchs seine Pflichtübungen an den vier Geräten und wurde, wie gewohnt, getrennt von den Könnern am Nachmittag gewertet. So wurden noch mehr Pokale verteilt, die es erstmals sogar für die Plätze drei gab.

Wie berichtet außer Konkurrenz traten vier Turnerinnen aus dem BTV-Liga-Team auf, die ihre Kürübungen zeigten. Das bereicherte die Veranstaltung ebenso wie die OTB-Tanzgruppe von Lisa Dähler, die in der Berechnungspause einen sportlichen Weihnachtstanz aufführte. Für Speis und Trank sorgte diesmal der BTV. Für die beste Leistung im Wettberberg sorgte die 18 Jahre alt gewordene Carolin Haberhausen vom VSTV, die seit Jahren zu Wuppertals besten Turnerinnen gehört und mit 71,15 Punkten die höchste Vierkampfwertung erhielt und die älteste Klasse gewann.

Fiona Neumann vom Oberbarmer TB, Siegerin in der darunter liegenden Altersklasse (Jahrgänge 2002/03), kam ihr nahe, musste aber nach einem Sturz vom Schwebebalken mit Punktabzügen leben. Das Publikum atmete erleichtert auf, als sie nach einer kurzen Schrecksekunde aufstand und souverän weiterturnte.

Insgesamt nur fünf Jungen stellten sich. Der Zweite bei den Älteren, Basti Köhler, der beim VSTV eine Jungengruppe betreut, nährt die Hoffnung, dass auch in diesem Bereich die Konkurrenz größer wird.

Das Wuppertaler Turnjahr 2017 ist damit zu Ende. Mit dem Mini- und Maxi-Cup für alle Neueinsteiger am 8. Fenbruar und dem, Frühjahrshallenturnen am 11. März stehen aber bereits die ersten Termine für 2018 fest. Sieger beim Nikolaustunen (ungerade Klassen Nachwuchs in der jeweiligen Altersklasse, Gruppen mit mehr als 20 Teilnehmern wurde zweigeteilt mit jahrgangsweisen Siegern): Lotta Flasdieck (OTB/WK 1), Leonora Kicker (BTV/WK 2); Vivien Vellucci (Nützenberger TV) und Mia Freund (TV Uellendahl, beide WK 3.1; Lenja Hainz (OTB/WK 3.2); Mandy Stindt (BTV/WK 4.1); Alina Fuchs (BTV/WK 4.2); Emma Flasdieck (OTB/WK 5.1); Sophie Rutten (Nützenberger TV/WK 5.2); Lilly Palomba (BTV/WK 6.1); Merle Yildirim (BTV/WK 6.2); Maranthi Tsiamitis (Nützenberger TV/WK 7); Coco Frohmüller (BTV/WK 8); Jana Steinheuer (Neuenhauser TV/WK 9); Fiona Neumann (OTB/WK 10); Carolin Haberhausen (VSTV/WK 11). Jungen: Dario Rozumek (LTV/WK 1); Sergej Nowikow (OTB/WK 3). Red