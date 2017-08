Fußball-Bezirksliga: Die Ronsdorfer profitieren von der Heimniederlage des bisherigen Spitzenreiters ASV gegen Union Velbert.

SV Jägerhaus-Linde - TSV Ronsdorf 2:4 (2:3). Nach einem spannenden, aber nicht besonders hochklassigen Ronsdorfer Derby vor 200 Zuschauern feierten die TSV-Spieler den Sieg mit lauten „Derbysieger“ und „Spitzenreiter“-Gesängen.

Dabei begann das Spiel für die Ronsdorfer alles andere als gut. Nach acht Minuten entschied der Schiedsrichter, nachdem Luca Lenz von Dominik Hahn zu Fall gebracht wurde auf Strafstoß für Linde, obwohl das Foul knapp außerhalb des Strafraums geschah. Ahmed Al Khalil versenkte zur frühen Führung. Die Ronsdorfer zeigten Wirkung, erst nach einer Viertelstunde fing sich die Elf von Daniel Meike und kam nach 20 Minuten zum Ausgleich. Lukas Reinartz zirkelte einen Freistoß in den Strafraum und Geburtstagskind Felix Heyder glich per Kopf zum 1:1 aus. Doch nur fünf Minuten später führte der Gastgeber wieder, Tim Wagner hielt seinen Schädel in einen Freistoß von Ahmed Al Khalil, der einige Meter am Tor vorbei gegangen wäre und der Ball landete unhaltbar im Toreck.

Doch noch vor der Pause drehte der TSV das Spiel zu seinen Gunsten. Erst war es Tim Hillebrand, der eine Freistoßflanke von Lukas Reinartz zum 2:2 ins Tor verlängerte (35.), dann traf Julian Zeidler, als die Linder den Ball nach einem Einwurf nicht aus dem Strafraum bekamen, den Ball nicht richtig, aber der Ball kullerte zum 3:2 ins Eck. Kurz nach der Pause sorgte Michael Günther per Kopf für das 4:2 und die Entscheidung. Denn Linde versuchte nach der Pause viel, aber vor dem Tor des TSV blieben sie zu harmlos. „Wenn man vier Gegentreffer nach Standards bekommt, kann man keine Punkte holen“, sagte Linde-Trainer Carsten Tracogna, der den Sieg der Ronsdorfer anerkannte. lars

SC Phönix Essen - Grün-Weiß Wuppertal 3:2 (2:2). Die Grün-Weißen verpassten in Essen einen verdienten Punktgewinn und kassierte zwei Minuten vor Abpfiff das 2:3. Interimstrainer Krzystof Benedyk lobte seine Mannschaft: „Wir haben gut gekämpft und hätten ein Unentschieden verdient.“ Nach dem frühen 0:1 durch Kevin Puhan kamen auch die Wuppertaler zu Chancen. Doch es dauerte bis zur 26. Minute, ehe Jean Louis Tavarez der Ausgleich glückte. Elf Minuten später war es erneut Tavarez, der für Torjubel sorgte. Allerdings gelang den Gastgebern noch vor der Pause der Ausgleich. Als sich nach einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit beide Mannschaften mit dem Remis angefreundet hatten, gab der Unparteiische in der Schlussminute einen Foulelfmeter, den Tuncay Kurmali eiskalt verwandelte. ryz