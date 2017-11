Janis Boieck hielt gleich mal einen Siebenmeter.

Während Arnor Gunnarsson und Kristian Nippes beim Autogrammeschreiben nach dem Spiel selbstkritisch auch auf die letzten zehn Minuten hinwiesen, die man sich trotz der vorherigen 50 Minuten Dominanz nicht hätte erlauben dürfen, strahlte einer übers ganze Gesicht: Janis Boieck hätte sich seinen ersten Einsatz in der 2. Liga kaum besser ausmalen können. „Das war ein Wahnsinnsgefühl bei dieser Kulisse“, sagte der 19-Jährige Torhüter, der wegen der Verletzung von Sebastian Rutschmann als Backup von Christopher Rudeck aus Dormagen ausgeliehen worden ist. Da sei schon viel Adrenalin im Blut gewesen, als Sebastian Hinze ihn nach 14 Minuten für einen Siebenmeter zwischen die Pfosten beordert hatte, „aber danach habe ich mich möglichst nur noch darauf konzentriert, den Ball zu halten.“ Das gelang ja dann auch. Als Sahnehäubchen durfte der Junioren-Nationaltorhüter dann auch im Spiel für die letzten neun Minuten für Rudeck ins Tor und hielt immerhin einen schweren Ball. Vor so einer Kulisse hatte er bisher nur einmal mit der deutschen U 19 in Hamburg gespielt: „Aber heute war die Stimmung besser“, so Boieck.

Zufrieden zeigte sich Trainer Sebastian Hinze: „Wir haben heute ein überzeugendes Konterspiel und konsequente Abschlüsse gezeigt. Die Mannschaft hat ihre Lehre aus dem Freitag-Spiel in Wilhelmshaven gezogen. Ich bin sehr zufrieden, auch wenn es durch die letzten fünf Minuten kein perfektes Spiel war.“ gh