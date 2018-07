Rostock. Riesenerfolg für Tom Ediger vom Leichtathletikzentrum (LAZ) Wuppertal. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock gewann der 17-Jährige am Samstag mit persönlicher Bestleistung von 2,04 Meter die Goldmedaille im Hochsprung der U 18. Mit Kilian Flohr aus Berlin lieferte sich der Wuppertaler ein packendes Duell. Beide galten schon im Vorfeld als Favoriten und bis 2,04 Meter blieben beide auch versuchsgleich. Nur bei 2,01 m hatten sich beide einen Fehlversuch geleistet, die 2,04 meisterten beide dann wieder im ersten Versuch. Bei 2,07 m - vier Zentimeter über Edigers bisheriger Bestleistung - hatte Ediger einen ganz starken Versuch, doch die Latte fiel noch. Am Ende wurde beide mit 2,04 m geteilter Deutscher Meister.

Sophie Bleibtreu, als weitere Teilnehmerin des LAZ Wuppertal in Rostock, qualifizierte sich über 100 Meter souverän für das Halbfinale. Am Freitagabend hatte sie in der Staffel mit Merle Wyneken, Anna Clara Sturm und Alexandra Mobers in 49,89 Sekunden nur im 15 Hundertstel den B-Endlauf verpasst.