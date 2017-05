In der 2. Bundesliga der Damen setzen sich die Greyhounds aus Wuppertal im Topspiel mit 48:20 gegen die Bochum Miners durch.

Wuppertal. In einem hochklassigen und lange Zeit auch spannenden Football-Spiel der 2. Bundesliga West setzten sich die Damen der Wuppertal Greyhounds vor 150 Zuschauern mit 48:20 gegen die Bochum Miners durch. Die Gäste aus Bochum legten Am Gelben Sprung einen perfekten Start hin und gingen mit ihrem ersten Angriff mit 8:0 in Führung. Sie spielten zweimal den vierten Versuch aus, am Ende war es Quarterback Swantje Krause, die in die Endzone lief. Da auch der nächste Pass gefangen wurde, stand es 8:0 für Bochum.

Nach einem schwachen ersten Spielzug der Offensive der Greyhounds war auf die Defensive Verlass. Erst fing Britta Müller einen Pass der Bochumerinnen ab, dann liefen Carola Gleixner und Carmen Dauber den Ball bis an die 1-Meter-Linie vor der Bochumer Endzone, und Quarterback Robin Lina Arndt erlief den ersten Touchdown für die Greyhounds. Da der Extrapunkt nicht erfolgreich war, blieb es beim 6:8. Dann eroberte Simone Suchanek nach dem Kick-off den Ball, so dass die Wuppertalerinnen in der Hälfte der Miners den nächsten Angriff starten konnten. Carola Gleixner nutzte das mit einem herrlichen Lauf zur 12:8-Führung.

Auch den nächsten Angriff der Miners konnte die Defensive der Greyhounds mit einem abgefangenen Pass unterbinden. Diesmal eroberte Carmen Dauber kurz vor der eigenen Endzone den Ball. Am Ende stand der dritte Touchdown. Alina Rettke fing einen Pass von Arndt und brachte die Windhunde mit 18:8 in Führung. Und wieder eroberten die Wuppertaler schnell das Angriffsrecht zurück, erneut lief Carola Gleixner mehrfach zu neuen ersten Versuchen, so dass Daniela Franke letztlich einen Pass von Arndt in der Endzone fing und die Greyhounds mit einer 26:8-Führung in die Halbzeit gingen.

Carola Gleixner markiert drei Touchdowns

Die Coaches warnten in der Pause eindringlich davor, dass die Miners noch einmal Gas geben würden, aber die Warnungen kamen nicht an. Innerhalb kürzester Zeit verkürzte Bochum mit zwei Touchdowns durch Patricia Schöneis auf 20:26. Mit einem Trickspielzug kamen die Miners gleich wieder in Ballbesitz, aber diesmal passte die Abwehr der Wuppertalerinnen auf, Jana Krüger eroberte einen fallengelassenen Ball und die überragende Carola Gleixner lief über 49 Meter in die Endzone zur 34:20-Führung. Jetzt drehten die Windhunde richtig auf, erneut Simone Suchanek eroberte den nächsten Ball und nach drei weiteren Pässen fing Jessica Menzel den Ball zum 42:10. Für den Endstand sorgte Carola Gleixner mit ihrem dritten Touchdown des Tages.