In den Partien von Jägerhaus-Linde und ASV Wuppertal gibt es insgesamt 22 Treffer.

SV Jägerhaus-Linde – VfB Frohnhausen 7:5 (4:0). In einem sehr intensiven Spiel setzte sich Linde gegen den Aufstiegsfavoriten aus Essen knapp aber verdient durch. Schon nach 20 Minuten hätte Linde nach Großchancen von Ahmed Al Khalil, Luca Lorenz und Kai Hömberg mit 2:0 führen können. Die Wuppertaler machten es geschickt, überließen dem Gast das Spiel und machen die Räume eng, so dass sie zu Kontern kamen. Innerhalb von zehn Minuten gelangen Linde dann vier Treffer durch Innenverteidiger Amadeus Schröter, der einen Freistoß per Kopf ins Tor verlängerte (21.), Kai Hömberg mit einem satten Schuss aus gut 20 Metern (24.) und zweimal Ahmed Al Khalil, der erst einen Eckstoß per Kopf verwandelte (28.) und dann den Gästetorhüter überlupfte (31.). Mit dem 4:0 ging es in die Pause und nur 45 Sekunden nach Wiederanpfiff erhöhte Al Khalil per Kopf auf 5:0. Aber die Gäste zeigten in der zweiten Hälfte, warum sie als Favorit gelten. Sie verkürzten nicht nur auf 1:5, sondern nach dem 6:1 durch Luca Lenz (70.), innerhalb von acht Minuten von 1:6 auf 5:6, so dass es plötzlich richtig spannend war. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Linde-Tor zu, aber die Linder kämpften um jeden Ball und wurden fünf Minuten vor dem Abpfiff mit dem 7:5 belohnt. Der eingewechselte Matthias Gilsbach traf zum endgültigen K.o. der Essener Gäste. Am Sonntag geht es für Linde mit dem ersten Derby der Saison bei Aufsteiger TSV Union weiter. Anpfiff am Hardenberg ist um 15 Uhr.

TVD Velbert - ASV Wuppertal 3:7 (0:4). Noch deutlicher setzte sich der ASV beim Meisterschaftsfavoriten TVD Velbert durch. Aufgrund einer fantastischen Leistung der kompletten Mannschaft gewannen die Barmer auch in dieser Höhe verdient mit 7:3 in Velbert. Aus der starken Mannschaft ragte Alen Ruzic noch heraus, er erzielte vier der ersten fünf Treffer des ASV und brachte seine Elf schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Als sich die Velberter nach gut einer Stunde mit zwei Platzverweisen dezimierten, war das Spiel beim Stand von 5:0, den fünften Treffer des ASV erzielte Orlando Paulo nach einer halben Stunde, bereits entschieden. Die weiteren Treffer erzielten Issa Issa zum 6:0 (74.) und Paulo acht Minuten vor dem Abpfiff zum 7:1. Ein wenig ärgerlich waren die drei Gegentore, die die Barmer in den letzten zehn Minuten gegen die zu neunt spielenden Velberter. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie hier aufgetreten ist, und den Velbertern eigentlich von Beginn an keine Chance gelassen hat. Das war eine überragende Leistung“; freute sich ASV-Trainer Ünsal Bayzit. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Abwehrorganisator Marcel Hellmeister, der mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt werden musste. Am Sonntag tritt der ASV um 15.15 Uhr beim TV Dabringhausen (Sportplatz Höferfeld) an.