Berlin. Großartiger Start für die Schwimmer des SV Bayer Wuppertal bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin. Gleich im ersten Wettkampf der Titelkämpfe schwamm Jana Markgraf über 200 Meter Schmetterling wie erhofft ins A-Finale und darf sich dort am frühen Abend als Drittschnellste der Vorläufe sogar Medaillenchancen ausrechnen. In 2:13:00 Sekunden blieb die 18-Jährige nur 45 Hundertstel unter ihrer erst kürzlich aufgestellten persönlichen Bestzeit und damit mehr als zwei Sekunden vor der Vierten. Allerdings dürften einige Schwimmerinnen auch noch taktiert haben.

Ebenfalls das A-Finale erreichte Jan Delkeskamp über 100 m Brust. In 1:00,42 stellte er eine neue persönliche Bestzeit. Auch die übrigen Starter stellten persönliche Bestzeiten auf. Yannis Merlin Willem, wie Delkeskamp und Markgraf aus dem starken 99er-Jährgang des SV Bayer, schwamm ebenfalls über 100 m Brust in 1:01,69 als 13. ins B-Finale.

Nesthäkchen Celine Osygus (14) wurde über 100 Meter Freistil in 57,05 Sekunden 28. von 44 Starterinnen. Lars Illing erreichte über 200 m Schmetterling in 2:03,00 die 19.-beste Vorlaufzeit und darf am Nachmittag im C-Finale noch einmal starten. gh