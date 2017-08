Erste drei Plätze beim Mannschaftsturnier gehen an den RC Steinberg.

Wuppertal. Am Wochenende hat der Wuppertaler Reit- und Fahrverein in der Gelpe sein traditionelles Turnier im Springreiten ausgetragen und dabei auch die Mannschafts-Stadtmeisterschaften veranstaltet. Den Titel in diesem Wettbewerb konnte die dritte Mannschaft des RC Steinberg einfahren. Das beste Ergebnis erzielte dabei Julia Drewelius auf „Flying Fernando“ vor Lena Glisin auf „Charlotte 124“ gefolgt von Celina Witkowski auf „Glamour 73“. Auch die Plätze zwei und drei gingen an den RC Steinberg. Mannschaftsführerin aller drei Teams war Alicia Loss. Die erste Mannschaft des Ausrichters belegte den vierten Platz. Alle weiteren Ergebnisse – auch der vielen anderen Wettbewerbe – gibt es im Internet unter turnierservice-hollmann.de