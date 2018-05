Ihre Erfolgsserie in der 2. Wasserball-Bundesliga konnte die SG Wasserfreunde und SC Solingen mit einem 16:7 (4:0, 3:2, 2:2, 7:3)-Erfolg gegen SV Duisburg 98 II fortsetzen. Zum vierten Mal in Folge gelang den Bergischen ein doppelter Punktgewinn. Der Kampf gegen den Abstieg scheint sechs Spieltage vor Saisonschluss gewonnen. In der Solinger Klingenhalle legte die SGW, die zu Beginn der Partie gleich vier Jugendspieler im Wasser hatte, einen Blitzstart hin. Zu Beginn des zweiten Viertels führte die Mannschaft von Trainer Steffen Ingignoli bereits mit 6:0.

Aufbauend auf eine starke Zonenverteidigung, schloss die SGW ihre Konter meist erfolgreich ab. Neben dem fünffachen Torschützen Lars Hebbecker präsentierte sich der erst 17-jährige Jannis Quell mit drei Treffern erfolgreich im Abschluss. Mit dem noch ein Jahr jüngeren Finn Burgsmüller im Tor hatten die Bergischen zudem einen überragenden Rückhalt zwischen den Pfosten stehen. Belohnt wurde diese Leistung mit dem Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Am Mittwoch können die Bergischen im Krefelder Aquadome gegen den Tabellenvorletzten Bayer Uerdingen II das Abstiegsgespenst endgültig vertreiben. SGW: Burgsmüller, Quell (3 Tore), Offermann (2), Aghdam (1), Stark, Beckmann (1), Focke, Hebbecker (5), Körschgen, von Bauer (1), Fürth, Stiebing (3), Pfahl. pek