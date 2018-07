Sercan Er wird Kapitän beim CSC

Rückkehrer Sercan Er übernimmt zur neuen Saison das Kapitänsamt beim Fußball-Landesligisten Cronenberger SC. Das bestätigte CSC-Trainer Peter Radojewski am Samstagabend auf einem Sponsorentreff des Oberliga-Absteigers. Dort hatten die Cronenberger ihre neue Mannschaft vorgestellt. Die hat den ganzen Samstag zusammen verbracht und unter anderem bei einer Kanu-Tour. „Sercan möchte und soll Verantwortung übernehmen. Er ist ein Antreiber, der nicht gerne verliert“, so Radojewski. Für die neue Saison kündigte der Trainer an, dass man gerne oben mitschwimmen wolle. „Wir sollten jedoch nicht glauben, dass es einfach wird. Wir werden dafür hart arbeiten müssen“, sagte der 49-jährige mit Blick auf die stark besetzte Landesliga-Gruppe 1. mkp