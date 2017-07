Wuppertal. Am Sonntag beginnen die Beckenwettkämpfe der Schwimm-WM im ungarischen Budapest. Im deutschen Team mit dabei ist der amtierende Deutsche Meister über 50 und 100 Meter Brust, Christian vom Lehn. Der Wuppertaler, der für die SG Bayer schwimmt, geht mit der 4x100-m-Lagenstaffel der Männer an den Start. Über die 100 Meter Brust darf der 25-Jährige einzeln starten. Die Vorläufe dafür beginnen am Sonntag ab 9.30 Uhr.