Max Darj und Linus Arnesson vom BHC haben gute Chancen bei der EM in Kroatien die nächste Runde zu erreichen.

Trotz einer Niederlage gegen Weltmeister Frankreich haben es die BHC-Spieler Max Darj und Linus Arnesson mit Schweden selbst in der Hand, bei der Europameisterschaft in Kroatien ins Halbfinale einzuziehen. Theoretisch könnten sie heute gegen Norwegen mit weniger als fünf Toren Unterschied verlieren, wenn Kroatien nicht gegen Frankreich gewinnt. Es ist also eine aufregende Zeit für das BHC-Duo in Zagreb, das im Interview allerdings einen sehr entspannten Einruck macht.

Wie schwer ist es, sich umzustellen vom Niveau der Liga auf das bei einer Europameisterschaft?

Linus Arnesson: Man kann die zweite Liga nicht mit einem Turnier dieser Qualität vergleichen. Es ist ein großer Schritt. Alles ist für mich anders und ich spiele nicht so viel, aber man merkt den Unterschied schon.

Max Darj: Zuallererst denke ich, dass wir auch beim BHC eine sehr gute Mannschaft haben. Aber hier ist es ein anderes Spiel und für mich hat die Umstellung dieses Mal ein bisschen länger gedauert. Ich habe sogar drei, vier Spiele dafür gebraucht, aber jetzt habe ich meinen Rhythmus gefunden.

Hilft es, hier regelmäßig mit Spielern von internationalem Format zu trainieren?

Arnesson: Ja, auf jeden Fall. Wir sind hier mit den besten Spielern Schwedens zusammen. Ich lerne jeden Tag, aber ich lerne auch in Deutschland jeden Tag. Das macht man immer, wenn man mit anderen Spielern trainiert oder gegen sie spielt. Ich nehme hier und da etwas mit, um mich dann insgesamt zu verbessern.

Ist so ein Turnier eigentlich eine willkommene Abwechslung zum Alltag in der Liga?

Darj: Definitiv. Man sieht andere Gesichter, man trainiert mit anderen Spielern. Wir haben hier innerhalb des Teams sehr viel Spaß, wir können Schwedisch sprechen. Aber ich vermisse auch die Leute in der neuen Heimat.

Gab es vor dem Wechsel zum BHC nach dem Abstieg eigentlich die Sorge, dass die Chancen auf eine Einladung zur Nationalmannschaft sinken würden?

Arnesson: Als ich den Vertrag unterschrieben habe, da hatte der BHC fünf Punkte auf dem Konto. Klar, wir haben sehr viele gute schwedische Spieler, die in ganz Europa in den besten Ligen und den besten Clubs spielen. Wenn man hart arbeitet und gut spielt, dann ist es auch nicht so, dass man aus dem Blickfeld verschwindet. Max war vorher schon im Kader, aber auch bei mir gab es immer Kontakt mit den Verantwortlichen. Von daher habe ich daran gedacht, aber Sorgen gemacht habe ich mir nicht.