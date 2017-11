Schattenkämpfer: DM beim SV Bayer

Die Taekwondo-Abteilung des SV Bayer richtet amWochenende in der Bayer-Halle zwei hochkarätige Wettkämpfe in den Disziplinen Poomsae (Formen), Freestyle und Para-Poomsaeder aus. Am Samstag werden dort 230 Schattenkämpfer - ein Rekordteilnehmerfeld - bei den Deutschen Meisterschaften an den Start gehen. Für die Gastgeber messen sich der frisch gebackene deutsche Hochschulmeister Luca Fritsche (19/Herren) und die Youngster Leon Pham und Jonathan Setiono (AK 12-14 Jahre) mit der Konkurrenz. Am Sonntag folgt der Deutsche Jugend Cup mit 160 Teilnehmer, davon 18 Nachwuchskämpfer des SV Bayer. Beginn am Samstag und Sonntag ist jeweils um 10 Uhr. Red