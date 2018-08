Gelingt dem Regionalligisten am Sonntag bei RWE der Drei-Punkte-Hattrick?Weit mehr als 1000 eigene Fans wollen die Fahrt mitmachen.

WSV gegen Rot-Weiss Essen: Fragt man Fans des Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV, würden sicher 90 Prozent antworten, es ist dieses Spiel, auf das sie sich im Saisonverlauf am meisten freuen. Kein Wunder also, dass der WSV bereits Karten für die Neuauflage ordern musste, die am Sonntag um 14 Uhr an der Essener Hafenstraße steigt. 1100 Karten waren bis Donnerstag in Wuppertal verkauft – und für das zweite Saisonspiel darf mit bis zu 2000 WSV-Anhängern und einer insgesamt fünfstelligen Kulisse gerechnet werden. Schließlich ist man auch in Essen mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet und will diese nach der 1:2-Auftaktniederlage in Rödinghausen natürlich noch lange nicht über Bord werfen.

RWE gegen WSV: Der ewige West-Schlager

Große Vorfreude verspürt auch WSV-Trainer Christian Britscho. Für ihn und seine Mannschaft war der Start mit dem 3:1 gegen Herkenrath weitaus erfreulicher, so dass der WSV als Tabellenführer nach Essen reist, was allerdings den Gegner mindestens ebenso motivieren dürfte. Das Kribbeln sei allerdings, unabhängig vom Gegner, vor jedem Spiel vorhanden, versichert Britscho. In Essen kommt nun viel Emotion dazu, zumal aufseiten des WSV sechs Spieler stehen, die schon mal das Trikot von RWE getragen haben, drei noch in der vergangenen Saison. „Du kannst die Gefühlslage der Jungs ausnutzen, neue Erkenntnisse über Essen verspreche ich mir allerdings nicht, zumal die mit Karsten Neitzel ja einen Trainer haben, der noch nicht lange da ist und auch die Mannschaft sich etwas verändert hat“, sagt Britscho. Die eigene Zielsetzung beschreibt er so: „Nach Essen fahren, mutig Fußball spielen und etwas mitnehmen."

Die Pressekonferenz mit WSV-Co-Trainer Pascal Bieler, Sportvorstand Manuel Bölstler und Cheftrainer Christian Britscho.

Vom Spiel RWE gegen WSV berichten wir am Sonntag aktuell: Zum Liveticker hier klicken!

In der vergangenen Saison gelang das mit einem 3:1-Sieg, der im Rückspiel wiederholt wurde, glänzend. „Wer damals in Essen dabei war, weiß, welch unbeschreibliches Gefühl das war, nachher vor der Wand unserer Fans zu stehen“, schwärmt Sportdirektor Manuel Bölstler und wünscht sich unausgesprochen für Sonntag natürlich Ähnliches.

Inwieweit Britscho an der Aufstellung gegenüber dem Auftaktsieg etwas ändern wird, will er wie immer erst am Spieltag bekanntgeben. Stürmer Kamil Bednarski und Jan-Steffen Meier, die gegen Herkenrath nicht in der Startelf gestanden hatten, dürften gegen ihren ehemaligen Klub besonders motiviert sein.