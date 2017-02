Wuppertal. Die IGR Remscheid bleibt derzeit im Bergischen Herren-Rollhockey die Nummer eins. Am Samstag verlor der RSC Cronenberg in Remscheid auch das zweite bergische Derby in dieser Saison. Mit 6:3 (Halbzeit: 4:2) ging der Bundesliga-Vergleich an die Remscheider, die auch schon in der Vorrunde mit 8:5 gewonnen hatten.

Der RSC bleibt Tabellen-Siebter und kämpft weiter um einen Play-off-Platz, die Remscheider setzen ihren Höhenflug fort und gehören aktuell zu den Top-Drei der Liga.