Wuppertal. Nach zwei Siegen in Serie hat Rollhockey-Herren-Bundesligist RSC Cronenberg wieder eine Niederlage kassiert. Gegen den starken Tabellenzweiten und Altmeister RESG Walsum unterlagen die Wuppertaler am Samstag zu Hause mit 3:5 (2:2). Sie bleiben auf Tabellenplatz sieben.

Eine Niederlage gab es auch wieder für den zweiten Wuppertaler Bundesligisten SC Moskitos. Der Tabellenletzte durfte aber mit Fug und Recht behaupten, einen großen Teil zum torreichsten Spiel des Tages beigetragen zu haben. Geichzeitig waren sie noch nie so nah dran am ersten Punktgewinn. Beim Tabellenachten Recklinghausen hieß es am Ende 11:12. Zur Pause hatten die Wuppertaler sogar mit 5:4 geführt.

Das weibliche Bundesliga-Team der Moskitos konnte dagegen durch einen 4:3-Erfolg ebenfalls in Recklinghausen seinen vierten Tabellenplatzverteidigen. Das Team Dörper Cats des RSC Cronenberg schaffte zu Haue gegen Schlusslicht Herten einen 12:0-Kantersieg und bleibt vier Punkte hinter den Moskitos.