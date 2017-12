Wuppertal. Der Wintereinbruch beeinträchtigt auch die Hallensportarten. Die Partien der beiden Rollhockey-Bundesliga-Mannschaften des RSC Cronenberg wurden am Samstag abgesagt, weil sich die Anfahrten für Teams und Zuschauer schwierig gestalten. Die Herren hätten am Samstag in der heimischen Henckels-Halle gegen Rekordmeiser Walsum antreten sollen, den Damen - dem Team Dörper Cats - hätte die Auswärtsfahrt nach Gera bevorgestanden.