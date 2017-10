Wuppertal. In der noch jungen Bundesliga-Saison sind die Rollhockey-Herren des RSC Cronenberg das erste Mal richtig unter die Räder gekommen. Gegen den bisher noch makellos dastehenden Tabellenführer TuS Düsseldorf-Nord unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Jordi Molet am Samstag in der heimischen Alfred-Henckels-Halle mit sage und schreibe 4:13.

Das ist ein Ergebnis, das man bisher nur vom kleinen RSC-Nachbarn SC Moskitos Wuppertal gewohnt war. Der kassierte ebenfalls am Samstag mit 1:7 seine bisher niedrigste Saisonniederlage, die allerdings im Heimspiel gegen den HSV Krefeld, der bisher ebenfalls noch keine Punkt auf dem Konto hatte.